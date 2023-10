Cartoon Racers: North Pole es un juego de carreras de coches en 3D creado por Brain Software. Con impresionantes gráficos que impresionarán a todos, independientemente de si les gusta o no conducir, Cartoon Racers combina los elementos más divertidos de las carreras realistas con escenarios de temática invernal exagerados. Si eres fanático de los autos coloridos y las carreteras heladas, este es el juego perfecto para ti. ¿Estás listo para disfrutar de la emoción de conducir por una colina nevada virtual?Acelerador - Tecla de flecha hacia arribaDirección - Teclas de flecha izquierda y derechaAtrás - Tecla de flecha hacia abajoRestablecer - HCartoon Racers: North Pole es creado por Brain Software. Juega sus otros juegos en Poki: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars 3: Cargo, Monster Truck Shadow Racer, Just Park It 12 y 2 Player City Racing.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Cartoon Racers: North Pole. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.