Kundendatenplattformen - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

Netcore bietet eine umfassende Customer Engagement & Experience Suite, die es einem Vermarkter ermöglicht, personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen. Seine Plattform ermöglicht es einem Vermarkter, Kundendaten über Kanäle und Systeme hinweg zu verbinden, gezielte Segmente zu erstellen und sinnvolle Erlebnisse über digitale Kanäle wie Web, E-Mail, App-Benachrichtigungen, WhatsApp, SMS und RCS bereitzustellen. Mit seinen robusten Analysen hilft Netcore Cloud Marken, ihre Zielgruppe besser zu verstehen, und ermöglicht gezielte Marketingkampagnen, die bei den Kunden auf persönlicher Ebene Anklang finden. Die KI- und maschinellen Lernfunktionen der Plattform stellen sicher, dass jede Kundeninteraktion auf Engagement und Konversion optimiert ist, sodass jeder Berührungspunkt eine Gelegenheit bietet, zu beeindrucken und zu binden. Netcore genießt das Vertrauen von über 6.500 Marken aus Branchen wie E-Commerce, Einzelhandel, Bank- und Finanzdienstleistungen, Medien und Unterhaltung sowie Reisen bei der Bereitstellung KI-gestützter Erlebnisse. Zu seinen wichtigsten globalen Kunden zählen Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's und viele mehr. Netcore ist stolz darauf, zum sechsten Mal in Folge in Indien als „Great Place to Work“ zertifiziert zu werden und bekräftigt damit sein Engagement für eine außergewöhnliche Arbeitsplatzkultur. Das Unternehmen verfügt über eine globale Präsenz in mehr als 20 Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa und APAC. Netcore ist das Martech-Betriebssystem, das einem Unternehmen hilft, sein Umsatzwachstum voranzutreiben, den Customer Lifetime Value zu maximieren und seinen Weg zur Rentabilität zu beschleunigen.