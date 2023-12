Fra skaberne af den legendariske Candy Crush Saga kommer Candy Crush Soda Saga! Unikke slik, mere guddommelige matchende kombinationer og udfordrende spiltilstande fyldt med lilla sodavand og sjov! Dette mundrette puslespil-eventyr vil øjeblikkeligt slukke din tørst efter sjov. Tag med Kimmy på hendes saftige rejse for at finde Tiffi ved at skifte og matche dig gennem nye dimensioner af magisk gameplay. Tag på denne Sodalicious Saga alene eller spil med venner for at se, hvem der kan få den højeste score! Månedlige sæsonopdateringer bringer unikke quests og spændende gameplay, som du kan udforske! Gennemfør quests for at komme videre gennem Season Pass, mens du optjener belønninger og boostere for at hjælpe dig med din Saga. Vis din konkurrencemæssige side i Episode Race! Konkurrer mod andre spillere for at se, hvem der kan fuldføre niveauer hurtigst og gøre fremskridt hurtigst. Eller arbejd som et hold i 4 i en række-spiltilstand, hvor spillere arbejder sammen om Sodalicious-belønninger!

Websted: king.com

