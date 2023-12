Der er en ny spiller i byen, den slingrende, slingrende Jelly Queen, og hun er her for at udfordre dig til et spil Candy Crush Jelly Saga! Uanset dine yndlingstræk, må du hellere håbe, at de er geléagtige nok til at tage imod den mægtige Jelly Queen. Det ustoppeligt sprede spil! Den nye Candy Crush Jelly Saga er fuld af dejlige spiltilstande, funktioner og bosskampe med Jelly Queen! Spil som Jenny, vis dine Jellylicious-bevægelser og skiftes til at skifte slik mod den jiggling Jelly Queen. Hvert søde træk vil sprede mere gelé, og den, der spreder mest, vil vinde niveauet! Der er fantastiske nye slik, en fantastisk ny booster og en drømmende trætopverden at udforske også i Candy Kingdom! Royal Championship er den nye VS Mode i Candy Crush Jelly Saga. Spillere vil konkurrere 1:1 i hurtige spilrunder i realtid! Vind et stort bundt af belønninger ved at fuldføre en på hinanden følgende sejrsrække og slutte i den øverste halvdel af ranglisten. Jo højere position, jo større belønning! Har du hvad der skal til? Tag på denne dejlige saga alene eller spil med venner for at se, hvem der kan få den højeste score!

Websted: king.com

