Begynd at spille Candy Crush Saga i dag – et legendarisk puslespil elsket af millioner af spillere over hele verden. Med over en billion niveauer spillet, er dette søde match 3-puslespil et af de mest populære mobilspil nogensinde! Skift og match slik i dette velsmagende puslespil for at komme videre til næste niveau for den søde vinderfølelse! Løs gåder med hurtig tænkning og smarte træk, og bliv belønnet med lækre regnbuefarvede kaskader og velsmagende slikkombinationer! Planlæg dine bevægelser ved at matche 3 eller flere slik i træk ved at bruge boostere klogt for at overvinde de ekstra klæbrige gåder! Spræng chokoladen og saml sødt slik på tværs af tusindvis af niveauer, med garanti vil du have mere lyst!

Websted: king.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Candy Crush Saga. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.