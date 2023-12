Match Arena er et sjovt multiplayer match-3 puslespil i HTML5, skabt af The Pew Pew. Hver kamp vil stille dig mod en anden spiller fra hele verden! Fuldfør et specifikt mål for at vinde alt, mens du ser din modstander i realtid. Du vil dog kun have et bestemt antal træk i dit match-tre-spil, så brug dem med omtanke! Kontrolelementer: Mus - Klik for at bytte fliser og matche tre i træk! Om skaberen: Match Arena er skabt af The Pew Pew.

Websted: poki.com

