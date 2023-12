Fra skaberne af Candy Crush Saga & Farm Heroes Saga kommer Blossom Blast Saga, et linkspil, der gratis kan downloades! Match og led dig vej gennem tonsvis af blomsterfyldte haver for at få farverige knopper til at blomstre til smukke blomster, før du løber tør for bevægelser! Forbind 3 eller flere blomster af samme type for at få dem til at vokse og se, mens du sætter gang i en spændende kædereaktion af blomstrende blomster! Blast gennem et stort udvalg af matchende puslespil, men pas på ukrudt!

Websted: king.com

