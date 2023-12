Fra skaberne af Candy Crush Saga & Farm Heroes Saga præsenterer King Pet Rescue Saga! Match to eller flere blokke af samme farve for at klare niveauet og redde kæledyrene! Det er din opgave at skabe tændstikker og befri kæledyrene, men husk - bevægelser er begrænsede, så planlæg dem omhyggeligt. Dine puslespilsfærdigheder vil blive testet med timevis af kubematchende sjov! Udfordr dig selv til denne gådefulde saga på egen hånd, eller spil med dine venner for at se, hvem der kan få den bedste score!

Websted: king.com

