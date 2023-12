Match din vej gennem mere end 7000 sjove niveauer med nye eventyr på hver tur! Løs udfordrende gåder for at komme stadig tættere på Mount Boom og opdage hemmelighederne, der ligger indeni. Oplev match 3 spil som aldrig før: Tegn streger over matchende genstande for at skabe enorme kombinationer og låse op for tonsvis af sjove belønninger! Saml over 50 søde karakterer, alle med deres egne specielle kræfter! Udvikl dine karakterer, efterhånden som du kommer videre gennem hver udfordring. Byg et hold af yndige væsner, og kom gennem sjove gåder, mens du opdager Minutias magiske verden! Fantastiske historier og sjove eventyr venter på dig i det dejlige, originale BEST FIENDS-spil!

