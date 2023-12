La Petite Avril er et sødt platformspil skabt til at hjælpe en lille pige med at blive klar til sit liv! Hvert niveau repræsenterer en anden tid i Avrils liv, og du har til opgave at hjælpe hende med at komme igennem alle de udfordringer og vanskeligheder, som hun skal møde. Hjælp hende med at undslippe skræmmende væsner, flyv over alle slags forhindringer og få hjælp fra nogle venner undervejs! Kan du hjælpe Avril med at komme igennem alle vanskelighederne?

