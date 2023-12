Photogram Lovers Surprise er et udklædningsspil skabt af Idea Studios. Din ven taber på kærligheden, men hun kan stadig vinde på livet! Vend panden på hovedet med en komplet pigedag, og hjælp hende med at glemme sin kæreste. Rens hendes ansigt, tør hendes gamle makeup af, og giv hende en komplet makeover. Så hjælp din veninde med at få en manicure og klæde dig ordentligt på til overraskelsesfesten. Kan du hjælpe din ven med at være den smukkeste pige til festen?Brug musemarkøren til at vælge, trække og flytte rundt på objekter.Photogram Lovers Surprise er skabt af Idea Studio. Spil deres andet spil Just Married! Home Deco på Poki gratis!

Websted: poki.com

