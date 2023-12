From Princess to Influencer er et udklædningsspil skabt af Idea Studios. Tag med denne prinsesse på hendes rejse mod fremtiden, og hjælp hende med at finde de fedeste og mest moderne outfits! Vælg med hende en smuk frisure, makeup, kjoler og tilbehør. Vil denne prinsesse komme til at være på den nyeste mode? Brug din musemarkør til at vælge, trække og flytte objekter rundt. Fra prinsesse til influencer er skabt af Idea Studio. Spil nogle andre af deres spil såsom Just Married! Home Deco eller Ollie-går-i-skole på Poki!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med From Princess to Influencer. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.