Eliza Mall Mania er et udklædningsspil skabt af Idea Studios. Hjælp Eliza med at vælge hendes outfits til Mall Mania-projektet. Udforsk alle niveauer i indkøbscentret, og vælg de bedste kombinationer af toppe, underdele, sko, tilbehør og frisurer på hver etage. Kan du hjælpe Eliza med at blive den smukkeste fashionista i byen?Brug din venstre museknap til at vælge frisurer og stykker tøj.Eliza Mall Mania er skabt af Idea Studios. De har dejlige spil på Poki såsom Your Love Calculator, Photogram Lovers Surprise og Just Married! Home Deco!

