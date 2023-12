Princess Tomboy Street Art er et 2D-påklædningsspil skabt af Idea Studios. Du er ansvarlig for at hjælpe din besætning af prinsesser med at blive deres mest glamourøse jeg, mens de repræsenterer den underjordiske sjæl i deres nabolag. Fra printede t-shirts til baggy joggebukser med citater, du er helt fri til at udforske, hvad det vil sige at være ung og hip. Gå videre og sæt dig sammen med os: Vi er det seje hold!Sådan spiller du:Brug din venstre museknap til at vælge frisurer og stykker tøj.Om skaberen:Princess Tomboy Street Art er skabt af Idea Studios. Spil deres andre spil på Poki: Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married! Home Deco, fra prinsesse til influencer og celebrity BFFs Festival Fun.

