My Perfect Wedding er et udklædningsspil skabt af Idea Studios. Slut dig til dette unge par og hjælp dem med at organisere deres drømmebryllup. Sørg for, at makeup, frisur og outfit er perfekt, dekorer den lækre kage til banketten og festlokalet... Og hav det sjovt på bryllupsdagen!Brug musemarkøren til at vælge.Mit perfekte bryllup er skabt af Idea Studios. Spil nogle andre af deres spil såsom Just Married! Home Deco eller Ollie-går-i-skole på Poki!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med My Perfect Wedding. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.