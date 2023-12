Just Married! Home Deco

Ny gift! Home Deco er et design/påklædningsspil, hvor du indretter et nygift pars hus. Brug forskellige typer og farver af vægmalerier, møbler, apparater og tilbehør til at forvandle deres kedelige, tomme sted til deres drømmehus. Gå gennem stuen, soveværelset, badeværelset, køkkenet og hjemmekontoret og demonstrer dine indretningsevner for at gøre dem uigenkendelige. Dette unge par ønskede specifikt, at du skulle være deres indretningsarkitekt, være opmærksom på detaljer og ikke svigte dem. Brug musemarkøren til at vælge stykker tøj og møbler. Bare gift! Home Deco er skabt af Idea Studios. Spil deres andet spil bff-back-to-school på Poki!

