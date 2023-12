Princesses Emergency Room er et udklædningsspil skabt af Idea Studios. Slut dig til holdet af læger på hospitalet og hjælp alle disse prinsesser med deres nødsituationer! Et klodset fald, en forkølelse... Dette er chancen for at vise dine evner! Sørg for, at prinsesserne får en fantastisk makeover, og lad hospitalet se bedre ud end nogensinde! Brug musemarkøren til at vælge, trække og flytte rundt på objekter.Princesses Emergency Room er skabt af Idea Studio. Spil nogle af deres andre spil på Poki gratis: Eliza Mall Mania, Just Married! Home Deco, My Perfect Wedding, unicorns-birthday-surprise, Ellie and Ben: Date Night, Miruna's Adventure: Filter Mania, Celebrity BFFs Festival Fun, Ellie's Surprise Birthday Party, From Princess to Influencer, Love Finder Profile, ollie-goes-to -skole, Photogram Lovers Surprise, Princess Prank Wars Makeover, Princess Tomboy Street Art, Superhero Look Alike-konkurrence, Traveling Guide Curly, Twins Adventures: Attic Surprise, Villain Quinn: My Drawing Portfolio and Your Love CalculatorPrincesses Emergency Room kan spilles både på dit skrivebord og på din mobiltelefon på Poki gratis: Princesses Emergency Room

