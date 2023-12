Hvem er? 2 Brain Puzzle & Chats er et puslespil, hvor du skal finde spor gennem samtaler med forskellige karakterer. Som efterfølgeren til det sjove gådespil Who is? , denne gang Who Is? 2 tilbyder mere end hundrede udfordrende scenarier. For at lykkes skal du stille de rigtige spørgsmål, indsamle nyttige oplysninger og lave smarte svar! Det er ikke nok at finde sporene! Du skal også tænke ud af boksen for at løse alle spørgsmål. Er du god til at tale med folk for at finde ledetråde og slå puslespil? Det er dit spil!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Who is? 2 Brain Puzzle & Chats. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.