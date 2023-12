Tower Crush er et tårnforsvarsspil skabt af Impossible Apps. Byg dit tårn med op til seks etager, lad dem med våben, opgrader, udvikle dig og besejr dine modstandere i fantastiske kampe! Kom op med din egen kampstrategi med otte unikke klasser (Warrior, Paladin, Undead, Orc, Viking, Wizard, Fire Elemental, Stone Golem) og ti vanvittigt kraftfulde våbentyper (Machine Guns, Cannons, Flame Guns, Bomb Launchers, Shockwaves, raketkastere, lasere, teslaer, iskanoner, mægtige plasmakanoner). Med over 280 niveauer i kampagnetilstand og endeløs sjov i multiplayer-tilstand, vil hver kamp føles som en anderledes oplevelse. Er du klar til at knuse din modstanders tårn? For ære og ære! Klik eller tryk på en af ​​dine tårnetager for at vælge den, og klik eller tryk på en af ​​fjendens etager for at angribe. Vær opmærksom på opstartsikonerne, når de vises i nærheden af ​​dit tårn, for at bruge power-ups som Shield, Healing, Thunderstorm, Ice og mere.Tower Crush blev skabt af Impossible Apps. Dette er deres første spil på Poki!

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Tower Crush. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.