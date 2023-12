Mutazone er et actioneventyrspil, hvor du bliver nødt til at overleve bølgerne af zombier, mutanter og andre væsner, der kommer mod dig. Tag kontrol over din egen overlevende, som du kan tilpasse med forskelligt tøj, frisurer, kæledyr og våben. Dine våben skyder automatisk, så det er op til dig at gå rundt i området og angribe så mange monstre, som du kan, mens du prøver at undslippe deres greb. Du får grønt slim og stiger i niveau, mens du klipper dine utallige fjender ned, ligesom andre rogue-lite og rollespil. Når du har samlet nok snavs, låser du op for en tilfældig kraft, der vil ændre, hvordan du spiller spillet. Vælg hvilken power-up du vil modtage, da det vil få konsekvenser. Planlæg din helts udvikling og sørg for, at du kun vælger de bedste kræfter til at hjælpe dig gennem natten. Der er kræfter som healing, øget angrebskraft, forstørret hitradius og endda spændende våben som målsøgende missiler og lasere! Sørg for at tage kisterne op for at låse op for overraskende priser! Kan du overleve mod de udøde horder i Mutazone?

Websted: poki.com

