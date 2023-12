Tror du at gå er let? Forbered dig på at blive udfordret i Daddy Long Legs spillet online på Poki! Målet er enkelt: få far (eller hest) til at gå så langt du kan. Tjen mønter og pakker for at låse op for nye outfits til at falde med stil og ynde. Daddy Long Legs på Poki vil helt sikkert holde dig underholdt med realistiske ansigtsplanter og sjovt gameplay. Se, hvor langt du kan komme i spillet Daddy Long Legs online.Kontroller: Space - gå

