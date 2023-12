Lands of Blight er et actioneventyrspil, hvor du tager kontrol over en karakter, der automatisk angriber med få sekunders mellemrum, og du skal overleve de kontinuerlige bølger af monstre. Du skal blot gå rundt i området og angribe så mange monstre som du kan, mens du prøver at undslippe deres greb. Du vil få erfaring og et niveau op, mens du klipper dine utallige fjender ned, i lighed med andre rogue-lite og rollespil. Og hver gang du går op i niveau, låser du op for en tilfældig kraft, der vil ændre, hvordan du spiller spillet. Vælg hvilken power-up du vil modtage, da det vil få konsekvenser. Planlæg din helts udvikling og sørg for, at du kun vælger de bedste kræfter til at hjælpe dig gennem natten. Der er kræfter som healing, øget angrebskraft, forstørret hitradius og endda spændende besværgelser som ildkugle og lynnedslag. Sørg for at ramme kister for at låse op for overraskende priser! Kan du overleve indtil daggry i Lands of Blight? Flyt - WASD eller piletasterneESC - Pause eller fortsæt Mellemrumstasten - Accepter valgLands of Blight blev skabt af 7Spot Games. Spil deres andre puslespil på Poki: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 og Truck Loader 5Du kan spille Lands of Blight gratis på Poki.Lands of Blight kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

