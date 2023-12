Ninja Mouse er et puslespil platformspil, hvor du er en sød mus, der søger mad. Infiltrer huse og find ost ved at gå gennem skabe, skuffer, skabe, sofaer, pengeskabe og stort set alt, hvad du kan interagere med! Der er hoppepuslespil, forhindringer, fælder og vigtigst af alt kloge katte, der venter på at fange dig på stedet. Undgå deres blik, tid og planlæg dine bevægelser godt, og slå til, når ingen kigger. Hvis du ikke kan snige dig forbi en kat, så hop og træde på dens hoved for at afvæbne den. Prøv at samle så mange stjerner som du kan, for at få alle 150 låser op for et særligt bonusniveau, og du vil kunne lide den overraskelse. Og glem ikke, du kan springe et niveau over, hvis du går i stå. Har du evnerne til at samle hver eneste stjerne og hver en kile af ost?Flyt til venstre/højre - A/D eller piletasterHop - W eller Up ArrowInteract - ENinja Mouse blev skabt af 7Spot Games. Spil deres andre puslespil på Poki: Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM- BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 og Truck Loader 5Du kan spille Ninja Mouse gratis på Poki. Ninja Mouse kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

