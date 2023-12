Day of Meat: Radiation er et inaktivt tårnforsvarsspil om at holde sig i live i en post-apokapytisk ødemark. Efter at planeten er blevet ødelagt af en dommedagsbegivenhed, er radioaktive monstre begyndt at skabe kaos. Det er din pligt at beskytte dig selv og din base mod bølgerne af skræmmende monstre, der angriber dig. Din base vil automatisk skyde hver fjende, men dit job er at researche og opgradere basen effektivt uden at blive overvældet af horder. Opdag og opgrader nye våben, faciliteter, projektiler, helbredsregenerering, overraskende unikke kræfter og meget mere! Vær opmærksom på, at de opgraderinger, du anvender i laboratoriet, vil være permanente. Så hold en god balance mellem forskning i realtid og laboratorieopgraderinger, og sørg for at sætte fart i spillet, når det er nødvendigt. Glem ikke at dele det med dine venner for at se, hvem der kan holde sig i live længere! Klik eller tryk på en opgradering nederst på skærmen. Hvis knappen er grøn, har du tilstrækkelige midler til at undersøge den. Hvis den er rød, skal du spare lidt mere. Køddagen er skabt af Lampogolovii. Spil deres andet inaktive skydespil på Poki: Day of Meat!Du kan spille Day of Meat: Radiation gratis på Poki.Day of Meat: Radiation kan spilles på din computer og mobile enheder som telefoner og tablets.

Websted: poki.com

