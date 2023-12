Monster Mash er et inaktivt klikkerspil, hvor du slår monsterbabyer sammen til stærkere niveauer for at få den ultimative monsterliste! Du vil tjene guld og låse op for nye monstre ved at gå organisk videre i spillet samt fuldføre missioner. Lås op for monstre på højeste niveau og pral med dine venner! (Og glem ikke at vende tilbage hver dag for at hente dit offline bytte.)Flet monstre - Venstre museknapMonster Mash er skabt af DrMop. Dette er deres første spil på Poki!

