Brella er den førende begivenhedsplatform for personlige, hybride og virtuelle begivenheder. Verdens førende konferencer og udstillinger stoler på, at Brella driver deres arrangementer med relevant indhold, kvalitetsnetværk og innovative muligheder for indtægtsgenerering. Brellas minutiøse analytiske rapportering, som dækker trending-emner, køberhensigter, indholdsforbrug, netværk og engagement, giver begivenhedsarrangører mulighed for at levere målbar eksponering og gennemsigtigt investeringsafkast (ROI) til udstillere, sponsorer og partnere – konsekvent og nemt. Som en del af vores mission om at bringe deltagere sammen til mindeværdige, relevante og engagerende møder, har Brella faciliteret forbindelser mellem millioner af deltagere ved personlige, virtuelle og hybride begivenheder.

Kategorier :

Websted: brella.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Brella. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.