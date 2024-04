Social27 driver begivenheder, der accelererer salg og opbygger fællesskab. Kør virtuelle, hybride, personlige begivenheder og webcasts, der er sjove, sikre og skaleres globalt. Social27 Virtual Event Platform giver de bedste virtuelle og hybride muligheder for deltagernetværk, sponsor- og udstillerfremvisning og problemfri højttalersessionsoplevelser. Sponsorer og udstillere: Giv sponsorer og udstillere mulighed for at skabe deres helt egen udstillerstandsmikrosite for at skabe spænding og generere kundeemner. Højttalere: Gør det nemt for højttalere at levere imponerende præsentationer og komme i kontakt med deltagere – det er lige så nemt som at deltage i et Zoom- eller Teams-møde. Deltagere: Udnyt kraften i vores recommendation Engine, så deltagerne kan komme i kontakt med de mennesker, sponsorer og sessioner, de holder mest af. Besøg Social27.com for at lære mere eller planlægge en demo med os!

