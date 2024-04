Events Wallet

EventsWallet er en innovativ SaaS-begivenhedsplatform til personlige, virtuelle og hybride begivenheder. Platformen giver arrangører mulighed for at afvikle ROI-effektive messer og konferencer ved at holde publikum engageret med letanvendelige event management og kommunikationsweb- og appværktøjer. Opret ubegrænsede livestreams, sessioner, udstillingshaller, udstillernes virtuelle stande og sponsorprofiler. Hold deltagerne fanget med web- og app-push-meddelelser, video- og tekstdiskussioner, chats, online- og livemøder. Giv sponsorer og udstillere kraftfulde salgsfremmende og kommunikationsværktøjer, der hjælper dem med at tiltrække flere kunder. Spor brugernes aktivitet ved begivenheden og få detaljerede rapporter i realtid.

