Oplev den eneste platform til eventstyring i virksomhedskvalitet, der er nem at bruge. Se, hvordan vi kan hjælpe dig med dit næste virtuelle, hybride eller personligt arrangement. Accelevents, one-stop-løsningen til styring af virtuelle, hybride og personlige begivenheder, kombinerer unikt virksomhedskvalitet med brugervenlighed for at strømline din begivenhedsplanlægningsproces. Vores platform, som er betroet af 12.500 organisationer verden over, bringer din begivenhedsstrategi til live med 24/7 kundesupport, avanceret datasikkerhed og en bred vifte af funktioner. Med Accelevents kan begivenhedsplanlæggere: - Oprette et begivenhedswebsted på få minutter. - Byg ubesværet en begivenhedsdagsorden, der automatisk integrerer talere og sessioner. - Skræddersy registrerings- og billetprocessen til deres unikke begivenhedsbehov. - Tilbyder en bred vifte af betalingsmetoder, herunder kreditkort og fakturering. - Implementer muligheder for assisteret og selvindtjekning. - Design og udskriv professionelle badges med lethed. - Hjælp udstillere med at fange og kvalificere kundeemner. - Støt den travle tidsplan for deltagere og begivenhedspersonale med nemme begivenhedsapps. - Udsend live indhold ved hjælp af enten vores in-house broadcast-studie eller en foretrukken A/V-udbyder. - Håndtere udstillere og sponsorer i stor skala. - Forstærk deltagernes engagement med AI-drevet netværk, gamification og mere. - Få detaljeret indsigt i begivenhedens ydeevne via omfattende analyser.

Websted: accelevents.com

