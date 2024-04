Vær vært for engagerende begivenheder - uanset om de er personligt, hybride eller virtuelle. BoothCentral er din alt-i-én event management og hosting platform med brugervenlige og kraftfulde værktøjer designet til at hjælpe dit arrangement til at lykkes! Vores virtuelle begivenhedsløsning er omkostningseffektiv, nem at sætte op og kan tilpasses. Med funktioner som: - Din tilpassede eventbranding foran og i centrum - Individuelt mærkede stande, der viser alle dine udstillere - Brugervenlig grænseflade til alle aldre og tekniske niveauer Og det hele kommer med fantastisk kundeservice og support. Tag ikke vores ord for det. Bare spørg vores kunder! De arrangementer, du ønsker med den støtte og fleksibilitet, du har brug for.

Websted: boothcentral.com

