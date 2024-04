ExpoSim er en innovativ virtuel begivenhedsplatform med interaktive funktioner, der hjælper dig med at være vært for engagerende begivenheder. Med brugerdefinerbare virtuelle 3D-stande, live chat og video og detaljerede rapporter om besøgendes engagement er ExpoSim perfekt til at afholde virtuelle udstillinger, messer og mere. Vores primære værdi ligger i at levere en problemfri, problemfri event management oplevelse, der maksimerer deltagerens engagement og eksponering. Vi udforsker også implementeringen af ​​metaverse for at tage vores platform til næste niveau.

