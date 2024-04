Deal Room Events Participant

Vi gør det komplekse enkelt. Deal Room er din enkle alt-i-én event management platform til personlige, virtuelle og hybride begivenheder. Bare organiser. Du skal blot tilpasse. Simpelthen netværk. -Bedste netværksoplevelse med omfattende funktionaliteter -Indbyggede funktioner og integrationer​-Virtuelle, hybride og personlige begivenhedsløsninger og successtyring. Organiser blot begivenheder med Deal Rooms omfattende funktionaliteter. -1-til-1-møder, Deltagerengagement med forudbestilling, Effektivt netværk - Ubegrænset antal parallelle sessioner, rundborde, Breakout Rooms - Lead Capture med omfattende analyseværktøj -Integration med billetsalg, streaming og studieplatforme -Reel kundesupport med dedikeret Begivenhedssuccesteam - Virtuelt udstillingsområde for sponsorer og udstillere. Vi giver begivenhedsarrangører et netværksværktøj til at øge deltagernes produktivitet og forbedre begivenhedsoplevelsen. På Deal Room-platformen har begivenhedsdeltagere adgang til hinandens profil for at skabe kontakter og mødes. Udstillere kan invitere deltagere til deres stande og styre møder. Denne funktion hjælper dem også med at styre deres arbejdsstyrke, så de passer til planlagte møder. Besøg https://www.dealroomevents.com/ for mere info. https://www.linkedin.com/company/dealroomevents

Websted: dealroomevents.com

