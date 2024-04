Bettercast giver en effektiv og glædelig måde at styre dine kreative projekter på. Denne intuitive event management og streaming platform gør opsætning og afvikling af begivenheder let for Event Managers, Venues, AV Personale og vigtigst af alt, dine deltagere. Det har et indbygget Virtual Event Ticketing System, muligheden for at streame (med eller uden billetter), bruges til hybride begivenheder, plus muligheden for at opsætte komplette online konferencer med funktioner som sponsorer, Speaker Bios, Headshots, Social Links , Slido integration og mere!

Websted: bettercast.com.au

