Meetaway er en virtuel eventplatform, der gør det nemt og enkelt for eventarrangører at bringe deres publikum sammen, netværke og opbygge meningsfulde relationer. Meetaway hjælper dine deltagere med at møde de mennesker, de gerne vil møde. Når arrangørerne opretter en begivenhed, kan de opsætte matchende kriterier, der afspejler målene for din begivenhed og dit publikum, og deltagere kan også fortælle Meetaway, hvem de specifikt vil møde (eller de vil undgå). Meetaway tager den information, laver de bedste matcher og roterer automatisk deltagere til en række 1:1 samtaler. Brugeroplevelsen er lineær og problemfri, og opsætningsprocessen er inuitiv og enkel. Gennem Meetaway kan du køre selvstændige netværksbegivenheder eller inkorporere det som en del af en større virtuel begivenhed eller konference. Deltagerne foretrækker netværk på Meetaway frem for personligt – kom og find ud af hvorfor!

