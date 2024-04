VIRTUELLE BEGIVENHEDER PÅ FORESPØRGSEL! Vi tilbyder en moderne palatform af virtuelle arrangementer, der letter læringen for deltagerne og inviterer dem til at forholde sig til hinanden og deltage på afstand. Takket være vores VIRTUELLE UDSTILLINGER får sponsorerne af et arrangement mulighed for at oprette deres egen stand, hvor de kan udstille deres produkter gennem billeder og videoer, interagere i realtid med deltagerne og opmuntre til besøg gennem spil og gaver. Det er også en fantastisk mulighed for at udvide grænserne for dit brand, globalisere og markedsføre dine produkter online, blandt mange andre fordele.

Kategorier :

Websted: web.kingconf.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med KingConf. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.