En fleksibel, meget skalerbar virtuel begivenhedsbygger, der er tilgængelig, fordybende og vil efterlade deltagere spændte på den næste begivenhed. Med årtiers erfaring med at producere virtuelle begivenheder, tilbyder Chati alle de værktøjer, du har brug for for at være vært for en fængslende begivenhed. Ved at give kunderne muligheden for blot at opbygge deres egne virtuelle oplevelser med støtte fra Chati-teamet, eller gennem vores udvalg af skabeloner, finder du begivenhedsløsninger, der bedst passer til dine behov.

