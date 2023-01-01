السرعة في جميع أنحاء البلاد في السيارات الغريبة! يتيح لك Wild Race قيادة سيارات Panther Turbo وVenom Smirk وTiger Rush. خلال كل رحلة، يمكنك التقاط الحروف لفتح المهمة الإضافية. تغيير الممرات لجمع المغناطيس والعملات المعدنية!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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