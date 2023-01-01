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String Theory 2 Remastered

String Theory 2 Remastered

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String Theory 2 Remastered هي لعبة ألغاز أنشأها Lukas Donkers. ساعد إيفا في تحديد مكان زملائها المفقودين في عمق الفضاء المخيف. ساعدها على الدخول إلى بُعد غريب مليء بالألغاز التي تنتظر حلها، وزملاء الفريق الذين ينتظرون العثور عليهم، والقصص التي تنتظر أن تروى. هل أنت ذكي وشجاع بما يكفي لإنهاء String Theory 2 Remastered؟ يمكن التلاعب بالسلاسل عن طريق النقر والسحب. يمكنك حل اللغز عن طريق جلب الأشكال الملونة إلى الفتحة المناسبة لها. التفاعل - زر الماوس الأيسر - إعادة التشغيل - تم إنشاء RString Theory 2 Remastered بواسطة Lukas Donkers. العب لعبة الألغاز المذهلة الأخرى على Poki: String Theory Remastered.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ String Theory 2 Remastered. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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