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Sink It

Sink It

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sink It على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Sink It هي لعبة مهارة حيث يتعين عليك إغراق قارب خصومك عن طريق إطلاق مدفعك! العب بمفردك أو مع صديق سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول. شاهد زاويتك وأطلق مدفعك في الوقت المناسب. إذا ضربت الماء، فسوف تتسبب في موجة عملاقة ستحركك أنت وخصمك، مما يزيد من صعوبة ضرب بعضكما البعض. أثناء المباراة، سوف تسقط أشياء من السماء مما سيؤثر على الماء. يمكن بالفعل جمع بعض هذه الأشياء. باستخدام الأمواج لتحريك الجسم نحوك، يمكنك استخدام تأثيرها الرائع، مثل تجميد البحر! هل يمكنك هزيمة جميع خصومك؟ لاعب واحد: إطلاق النار - اضغط على مسافة / اضغط ثم حرر على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي 2 لاعبون: لاعب النار 2 - اضغط على زر الإدخال / اضغط ثم حرر على الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي.Sink تم إنشاؤه بواسطة Alex وJacq & Koen. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sink It. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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