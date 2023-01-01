إنقاذ البشر من غزو أجنبي! تتميز لعبة الرماية هذه بشخصيات كلاسيكية وجديدة من سلسلة Raze. قم بتجهيز محاربك بالعديد من الأسلحة المستقبلية للقضاء على كل عدو في طريقك. بعد إنقاذ الأرض، يمكنك تبديل الفرق والقتال من أجل الكائنات الفضائية!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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