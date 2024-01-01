Goober Royale

Goober Royale

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Goober Royale هي لعبة معركة ملكية تقدم اللعب الفردي والجماعي. في هذه اللعبة المليئة بالإثارة، يمكنك أن تلعب دور شخص صغير يحمل حقيبة نفاثة وقاذفة صواريخ. يمكنك تجربة حظك في وضع لعبة المعركة الملكية حيث يجب عليك القتال ضد جميع Goobers الآخرين من أجل الفوز، أو التعاون مع ما يصل إلى 3 من أصدقائك لتحقيق النصر على الآخرين. استخدم مجموعة متنوعة من الأسلحة المختلفة مثل الأسلحة النووية والقنابل اليدوية لمحاربة أعدائك. فهل يمكنك الحصول على المركز الأول في هذه المنافسة الشديدة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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