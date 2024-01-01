Draw Pixel Art هي لعبة رسم تتحداك في إكمال لوحات البكسل بدقة! مع أكثر من 30 صورة رائعة للاختيار من بينها، سوف تنغمس في عالم من الإبداع. مهمتك هي ملء كل بكسل باللون الصحيح، باتباع المثال المقدم. بمجرد الانتهاء، انقر فوق "موافق" لمعرفة ما إذا كنت قد قمت بإعادة إنشاء الصورة تمامًا كما هو موضح. من يجيد رسم فن البكسل؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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