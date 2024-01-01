Build Land

Build Land

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Build Land على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Build Land هي لعبة خاملة/إدارة حيث تكون سيد جنة الجزيرة الخاصة بك! ابدأ من الصفر وشاهد جزيرتك تزدهر بينما تجمع الموارد وتقطع الأشجار وتستخرج الحجارة وتصنع الألواح الخشبية والطوب لتوسيع نطاقك. دافع عن برجك واهزم الوحوش لتكسب المزيد من العملات القيمة. بمجرد جمع ما يكفي من الموارد، أبحر لاستكشاف جزر جديدة وتوسيع إمبراطوريتك بشكل أكبر! كم عدد الأراضي التي يمكنك بنائها في هذه المغامرة المثيرة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Build Land. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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