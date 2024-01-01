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Build Land هي لعبة خاملة/إدارة حيث تكون سيد جنة الجزيرة الخاصة بك! ابدأ من الصفر وشاهد جزيرتك تزدهر بينما تجمع الموارد وتقطع الأشجار وتستخرج الحجارة وتصنع الألواح الخشبية والطوب لتوسيع نطاقك. دافع عن برجك واهزم الوحوش لتكسب المزيد من العملات القيمة. بمجرد جمع ما يكفي من الموارد، أبحر لاستكشاف جزر جديدة وتوسيع إمبراطوريتك بشكل أكبر! كم عدد الأراضي التي يمكنك بنائها في هذه المغامرة المثيرة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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