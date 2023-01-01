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100 Metres Race

100 Metres Race

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 100 Metres Race على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

سباق سريع إلى خط النهاية في سباق 100 متر! تتيح لك لعبة الألعاب الأولمبية هذه الانضمام إلى الفريق الألماني أو الأمريكي أو الروسي. سباقك الأول سيقام في سياتل. وبعد ذلك، يمكنك التقدم إلى سان فرانسيسكو وميامي ونيو أورليانز. أكمل كل سباق في أمريكا قبل السفر إلى ريو!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 100 Metres Race. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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