100 Metres Race

سباق سريع إلى خط النهاية في سباق 100 متر! تتيح لك لعبة الألعاب الأولمبية هذه الانضمام إلى الفريق الألماني أو الأمريكي أو الروسي. سباقك الأول سيقام في سياتل. وبعد ذلك، يمكنك التقدم إلى سان فرانسيسكو وميامي ونيو أورليانز. أكمل كل سباق في أمريكا قبل السفر إلى ريو!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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