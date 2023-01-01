قم بإنشاء ومشاركة ومناقشة تصميمات الإستراتيجية لساحة المعركة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، League of Legends. يمكن للمعجبين إنشاء إستراتيجيات جماعية أو إستراتيجيات فردية أو مقابل إستراتيجيات أو نظريات بما في ذلك أدلة الأبطال وبناءات الرون.

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