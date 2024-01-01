Metacog
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الموقع الإلكتروني: metacog.mn
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Metacog على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
مبنية على علم الأعصاب وعلم النفس: تعتمد ألعابنا على دراسات وأوراق بحثية استمرت عقودًا في علم الأعصاب وعلم النفس. ترتبط كل حبكة من ألعابنا ارتباطًا وثيقًا بالنظريات والمفاهيم النفسية. تم التحقق من صحتها: يتم التحقق من صحة ألعابنا واختبارها في عمليات توظيف حقيقية. ترتبط نتائج ألعابنا ارتباطًا وثيقًا بالاختبارات التقليدية نحو المستقبل، وليس الماضي: الأمر لا يتعلق بـ "الأمر لا يتعلق بما فعلوه في الماضي؟" ولكن "ما الذي يمكنهم تحقيقه في المستقبل؟" السيرة الذاتية مقابل الألعاب: احتمال التنبؤ بالأداء المستقبلي لشخص ما بناءً على السيرة الذاتية هو 13%
الموقع الإلكتروني: metacog.mn
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