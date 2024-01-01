مبنية على علم الأعصاب وعلم النفس: تعتمد ألعابنا على دراسات وأوراق بحثية استمرت عقودًا في علم الأعصاب وعلم النفس. ترتبط كل حبكة من ألعابنا ارتباطًا وثيقًا بالنظريات والمفاهيم النفسية. تم التحقق من صحتها: يتم التحقق من صحة ألعابنا واختبارها في عمليات توظيف حقيقية. ترتبط نتائج ألعابنا ارتباطًا وثيقًا بالاختبارات التقليدية نحو المستقبل، وليس الماضي: الأمر لا يتعلق بـ "الأمر لا يتعلق بما فعلوه في الماضي؟" ولكن "ما الذي يمكنهم تحقيقه في المستقبل؟" السيرة الذاتية مقابل الألعاب: احتمال التنبؤ بالأداء المستقبلي لشخص ما بناءً على السيرة الذاتية هو 13%

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