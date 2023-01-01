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Eggys Big Adventure

Eggys Big Adventure

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إنه وقت المغامرة لصديقنا إيغي وهو يقفز ويركض عبر العوالم ليجمع أكبر عدد ممكن من البيض! مناورة من خلال العقبات الكبيرة والصغيرة للوصول إلى الباب المجاور. إذا قمت بجمع ما يكفي من البيض في العالم، فستتمكن من الانتقال إلى التالي! ضوابط: أسهم يسار/يمين - تحرك يسارًا/يمينًا السهم لأعلى - القفز ه - أدخل الباب عن الخالق: Eggy Games هي أيضًا منشئ لعبة Eggbot vs Zombies.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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