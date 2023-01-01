إنه وقت المغامرة لصديقنا إيغي وهو يقفز ويركض عبر العوالم ليجمع أكبر عدد ممكن من البيض! مناورة من خلال العقبات الكبيرة والصغيرة للوصول إلى الباب المجاور. إذا قمت بجمع ما يكفي من البيض في العالم، فستتمكن من الانتقال إلى التالي! ضوابط: أسهم يسار/يمين - تحرك يسارًا/يمينًا السهم لأعلى - القفز ه - أدخل الباب عن الخالق: Eggy Games هي أيضًا منشئ لعبة Eggbot vs Zombies.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Eggys Big Adventure. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.