GeoFS عبارة عن محاكي طيران مجاني يستخدم صور الأقمار الصناعية العالمية ويعمل في متصفح الويب الخاص بك أو كتطبيق للهاتف المحمول. واقعية ومتعددة اللاعبين، توفر GeoFS حركة تجارية واقعية (ADS-B) وظروف مناخية محلية أينما تطير في العالم.

الموقع الإلكتروني: geo-fs.com

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