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DIM

DIM

app.destinyitemmanager.com

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يتيح Destiny Item Manager (DIM) للاعبي لعبة Destiny نقل العناصر بسهولة بين Guardians وVault. هدف DIM هو السماح للاعبين بتجهيز حراسهم بسرعة. تعمل ميزة التحميل لدينا على تحقيق ذلك عن طريق إزالة الخطوات اليدوية اللازمة عند نقل العناصر. تمنح عمليات التحميل اللاعبين القدرة على تحديد مجموعات من العناصر التي يريدونها على الأوصياء. عند تحديد عملية تحميل، سيقوم DIM بنقل كافة العناصر المشار إليها بواسطة عملية التحميل إلى أحد الحراس. إذا تم تجهيز العنصر بواسطة ولي أمر آخر، فستستبدل ميزة العتاد هذا العنصر بعنصر مماثل، إن أمكن، للسماح بنقل عنصر العتاد المشار إليه. بنقرة زر واحدة، يمكنك الحصول على حارس PVP، أو PVE، أو جاهز للغارة. يعتمد DIM على نفس الخدمات التي يستخدمها تطبيق Destiny Companion لنقل العناصر وتجهيزها. لن تتمكن DIM من تفكيك أي من العناصر الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: destinyitemmanager.com

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