Zvuk هي خدمة بث تقوم باختيار الموسيقى بطريقة سحرية لكل لحظة من الحياة. الآلاف من قوائم التشغيل المنسقة وأهم المخططات والتوصيات المخصصة - كل ذلك في تطبيق واحد. الشهر الأول من الاشتراك مجاني لجميع المستخدمين الجدد.

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